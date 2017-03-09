رسمياً.. الزمالك يشكو اتحاد الكرة والحكام للفيفا

الزمالك يتقدم بشكوى رسمية للاتحاد الدولي لكرة القدم

تقدم مجلس إدارة نادي الزمالك بشكوى رسمية إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” ضد إدارة اتحاد الكرة المصري والحكام المصريين.

وأكد هاني زادة عضو مجلس إدارة الزمالك على إرساله لشكوى للفيفا يوضح خلالها كافة الأحداث التي دارت في الفترة الماضية ضد ناديه.

وأضاف عضو إدارة الزمالك بأن الشكوى تضمنت عدد من الأمور الموثقة لفضائح اتحاد الكرة والحكام المصريين في الفترة الأخيرة – على حد تعبيره-.

واختتم هاني زادة حديثه بالتأكيد على أن الشكوى تم إرسالها بالفعل عبر البريد الإلكتروني إلى الفيفا من أجل دراستها والبت فيها بصورة نهائية.

وكانت الفترة الماضية قد شهدت اندلاع أزمة بين نادي الزمالك واتحاد الكرة المصري بسبب عدم احتساب جهاد جريشة حكم مباراة الفريق أمام مصر المقاصة لركلة جزاء للفريق.