مرتضى منصور: مش هارد على مجدي “كفتة”.. واللي هايبطج مش هاسيبه

مرتضى منصور يواصل هجومه على الجميع ويؤكد على الانسحاب

واصل مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك هجومه على أعضاء اتحاد الكرة المصري بسبب الأزمة التي نشبت مؤخراً بسبب مباراة فريقه أمام مصر المقاصة.

وتحدث مرتضى منصور إذاعياً حيث أكد على أنه لن يرد على مجدي عبد الغني عضو اتحاد الكرة، مؤكداً على تمسكه بلوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”.

وقال رئيس الزمالك: ” اللي هايبلطج عليا مش هاسيبه، غداً سترون قرار الجمعية العمومية التي ستكون صاحبة القرار بالانسحاب من الدوري المصري أو استكمال المسابقة “.

وأكمل: ” لن أرد على ما قاله مجدي كفتة، أنا لا اعترف سوى بلوائح الاتحاد الدولي فقط، اما ما يتحدث عنه مجدي عبد الغني فليس لي دخل به “.

وكانت ازمة قد نشبت بين الزمالك واتحاد الكرة المصري خلال الأيام الماضية بسبب عدم احتساب الحكم جهاد جريشة لركلة جزاء للفريق الأبيض في مواجهته لمصر المقاصة.

ومن المقرر أن تنعقد الجمعية العمومية لنادي الزمالك صباح غداً الجمعة من أجل حسم مصير الفريق بالاستمرار في الدوري المصري أو الانسحاب منه.