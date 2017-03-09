بيدفيست يصل القاهرة غداً استعداداً لمواجهة الأهلي

بعثة بيدفيست تصل فجر الجمعة استعدادا لمواجهة الأهلي

تصل بعثة فريق بيدفيست الجنوب إفريقي، إلى القاهرة فجر غد الجمعة وذلك استعدادا لمواجهة الأهلي السبت المقبل في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وقال سمير عدلي، مدير العلاقات الخارجية بالأهلي، إن الفريق الجنوب إفريقي سيصل في الواحدة والنصف فجر الجمعة،استعدادا لمواجهة الأهلي المقرر لها في السادسة والنصف مساء السبت المقبل على ملعب السلام.

وأضاف عدلي أن الفريق الجنوب إفريقي سيتدرب مرة واحدة على ملعب السلام غدا الجمعة في الساعة السادسة والنصف نفس توقيت المباراة.

وأوضح مدير العلاقات الخارجية بالأهلي أن فريق بيدفيست سيغادر القاهرة عائدا إلى بلاده في الحادية عشرة مساء يوم 12 مارس، أي في اليوم التالي للمباراة.