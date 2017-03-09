البدري يحفظ لاعبي الأهلي خطة مواجهة بيدفيست

3 طلبات من البدري للاعبي الأهلي قبل مواجهة بيدفيست

عقد حسام البدري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي محاضرة فنية مع لاعبيه على هامش المعسكر المغلق استعدادا لمواجهة ببدفيست الجنوب أفريقي.

ويواجه الأهلي ضيفه بيدفيست الجنوب أفريقي السبت المقبل على ستاد السلام في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وطالب البدري من لاعبيه ضرورة غلق المساحات على لاعبي بيدفيست وعدم ترك أي مساحات لهم وضرورت غلقها عليهم.

كما طالب البدري من لاعبي الفريق الأحمر ضرورة استغلال الضعف الدفاعي في الفريق الجنوب أفريقي وترجمة الفرص التي تتاح لهم في المباراة.