عبد الفتاح: لن أسمح بإهانة الحكام

عبد الفتاح: لن نسمح للأندية في اختيار الحكام

أكد عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة المصري بأنه لن يسمح لأي أحد بتويجيه إهانات إلى الحكام المصريين حتى في حالة ارتكابهم للأخطاء.

ويعيش التحكيم المصري فترة غير مستقرة هذه الأيام بعد هجوم رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور على جهاد جريشة واتهامه بتغاضيه عن احتساب ركلة جزاء صحيحة لفريقه أمام مصر المقاصة وهو ما تسبب في خسارة الفريق الأبيض.

وفي مؤتمر صحفي لرئيس لجنة الحكام قال “الحكام هم الحلقة الأضعف على مدار تاريخ كرة القدم في العالم ، وفي مصر الحكام يمرون بفترة نفسية صعبة ولكننا سنقف بجانبهم”.

وأضاف “الحكام في مصر يخافون من إدارة مباريات الزمالك بسبب التعليق على قرارتهم وسنقيم معسكرين للحكام لتصحيح الأخطاء التي يقعوا فيها”.

وأتم حديثه “لن أسمح بإهانة الحكام ، فالأهلي والزمالك أرسل كل منهما خطابا بقائمة من الحكام يرفضون إدراتهم لمبارياتهم لكننا لن ننفذ طلباتهم ولن نسمح للأندية باختيار الحكام”.