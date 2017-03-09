تقرير.. 5 صفقات تشعل نار الحرب بين الأهلي والزمالك في الصيف

مرعي وعلاء وأشرف وكابونجو ووحيد يشعلون الصراع بين الأهلي والزمالك

يبدو أن الميركاتو الصيفي المقبل سيشهد صراعا من نوع أخر بين قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك ، حيث يرغب كلا منهما في تدعيم وترميم صفوفه بالعديد من اللاعبين وذلك لسد العجز في بعض المراكز التي يحتاجها كل فريق.

ومع ظهور أكثر من لاعب مميز في مسابقة الدوري الممتاز هذا الموسم إلا أن هناك 5 لاعبين رصدتهم أعين لجنة التعاقدات بكلا الناديان.

وفي هذ التقرير سنرصد هؤلا اللاعبين الذين سيكونون محور التنافس بين كلا الناديان:

1- عمرو مرعي

أحد أفضل المهاجمين في الدوري الممتاز هذا الموسم حيث نجح مهاجم إنبي في لفت الأنظار إليه بقوة من خلال كثرة تحركاته داخل وخارج منقطة الجزاء ، وهو ما جعل قطبا الكرة المصرية مهتمان بضمه.

مرعي نجح في إحراز 8 أهداف مع فريق إنبي في مسابقة الدوري الممتاز ، حيث يحتل صدارة هدافين فريقه ، ويبدو أن المقابل المادي بجانب رغبة اللاعب ستحسم موقف اللاعب من النادي الذي سيرتدي قميصه الموسم المقبل.

2- محمود علاء

مدافع وادي ودجلة وأحد أهم اللاعبين في تشكيل المدير الفني للفريق الدجلاوي بقيادة أحمد حسام “ميدو” ، كما أنه نجح في الظهور بمستوى مميز مع فريقه مما جعل أنظار حسام البدري مدرب الأهلي تتجه إليه للتعاقد معه لتعويض رحيل محتمل لأحمد حجازي الذي يرغب في خوض تجربة الاحتراف مجددا.

وبالطبع لن تقف مكتوفة الأيدي وهي ترى الأهلي يرغب في ضم اللاعب ، حيث من المتوقع أن تدخل في تنافس شديد للفوز بخدماته.

3- محمود وحيد

الظهير الأيسر لفريق مصر المقاصة وأحد أهم اللاعبين وأبرزهم في تشكيل الفريق الفيومي ، حيث ظهر اللاعب بشكل مميز للغاية مع فريقه هذا الموسم ،ويسعى كلا من الأهلي والزمالك في الفوز بخدماته لحاجتهم الماسة إليه حيث يرغب الأهلي في تعويض رحيل محتمل للتونسي علي معلول ، بينما يطمع الزمالك في سد العجز في مركز الظهير الأيسر.

4 – كابونجو كاسونجو

مهاجم الاتحاد السكندري والذي سيكون الصراع عليه محتدما بين كلا الناديان حيث يأمل الزمالك في التعاقد معه بدلا من الزامبي إيمانويل مايوكا ، بينما بتطلع الأهلي لضمه بدلا من الغاني جون أنطوي الذي اقترب من البيع النهائي لمصر المقاصة.

5 – أيمن أشرف

الظهير الأيسر الثاني الذي سيشتعل الصراع عليه نظرا لما يمتلكه اللاعب من خبرات محلية ودولية ، كما أن حاجة الأهلي والزمالك للاعب في مركزه يجعل التنافس بين الفريقان قوي للتعاقد معه.