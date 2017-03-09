فيديو.. مؤمن سليمان: لا يوجد ما يمنع لتدريب الأهلي

مؤمن سليمان: تدريب الأهلي حلم كل مدرب

قال مؤمن سليمان المدير الفني السابق للزمالك والحالي سموحة أنه على استعداد لتدريب الأهلي في حالة عرض عليه الأمر مشيرا إلى أن أي مدرب يحلم بتدريبه.

واستقال سليمان من تدريب الزمالك ، في شهر نوفمبر الماضي وذلك بعد خلاف مع رئيس القلعة البيضاء مرتضى منصور في هذا التوقيت.

وقال سليمان في تصريحات تلفزيونية لفضائية “صدى البلد” : “أي مدرب يحلم بتدريب منتخب مصر والزمالك والأهلي ، وأتمنى أن أحقق هذا الحلم”.

وأضاف “الكابتن محمود الجوهري تولى تدريب الأهلي والزمالك ،بالرغم من علمي بأنه من الصعب ، تولي مدرب من الزمالك تدريب الأهلي ولكن لا يوجد ما يمنع لتدريب القلعة الحمراء”.