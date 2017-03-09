منتخب مصر يقفز للمركز الـ20 عالميا في تصنيف الفيفا

منتخب مصر يقفز للمركز الـ20 عالميا ويحافظ على الصدارة أفريقيا

قفز منتخب مصر للمركز الـ20 على مستوى العالم وذلك من خلال التصنيف الشهري الذي أصدره الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا” اليوم الخميس.

وارتقى منتخب مصر 3 مراكز في الترتيب العالمي للفيفا ليحافظ على صدارته الإفريقية وذلك بعدما وصل للمباراة النهائية في بطولة أمم أفريقيا 2017 التي أقيمت بالجابون.

وكان منتخب مصر قاب قوسين أو أدنى من التتويج بلقب بطولة أمم أفريقيا الشهر الماضي لكن منتخب الكاميرون نجح في خطف اللقب في الدقائق الأخيرة من المباراة النهائية للبطولة.

أما على المستوى العالمي فحافظ منتخب الأرجنتين على صدارة الترتيب ، كما حل منتخب البرازيل في المركز الثاني ، فيما جاء منتخب ألمانيا في المركز الثالث.

وجاء ترتيب ال10 منتخبات الأولى في التصنيف كالتالي :

1- الأرجنتين

2- البرازيل

3- ألمانيا

4- تشيلي

5- بلجيكا

6- فرنسا

7- كولومبيا

8- البرتغال

9 أوروجواي

10- أسبانيا

أما أفضل 10 منتخبات أفريقيا :

1- مصر (20 عالميا برصيد 904 نقطة).

2- السنغال (28 عالميا برصيد 831 نقطة).

3- الكاميرون (32 عالميا برصيد 795 نقطة).

4- بوركينا فاسو (36 عالميا برصيد 778 نقطة).

5- تونس (37 عالميا برصيد 774 نقطة).

6- الكونغو الديموقراطية (38 عالميا برصيد 750 نقطة).

7- نيجيريا (41 عالميا برصيد 685 نقطة).

8- غانا (43 عالميا برصيد 683 نقطة).

9- كوت ديفوار (47 عالميا برصيد 663 نقطة).

10- المغرب (49 عالميا برصيد 661 نقطة).