فيديو.. إنبي يوضح موقفه من التعاقد مع محمد حمدي زكي بشكل نهائي

إنبي: الوقت غير مناسب للحديث عن شراء محمد حمدي زكي

أوضح عبد الناصر محمد المدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بنادي إنبي موقف النادي البترولي من التعاقد يشكل نهائي مع محمد حمدي زكي لاعب الأهلي.

وانضم حمدي زكي لإنبي في يناير الماضي قادما من الأهلي لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

وشارك زكي مع إنبي في 4 مباريات حيث سجل هدفين خلالهما وظهر بشكل جيد مع الفريق البترولي وهو ما أشار الكثير من التكهنات إلى إمكانية شراؤه بشكل نهائي.

وفي تصريحات تلفزيونية قال مدير الكرة “من الصعب الحديث في إمكانية انتقال محمد حمدي زكي للفريق البترولي بشكل نهايي في هذا التوقيت”.

وأضاف “الحديث عن هذا الموضوع أمر سابق لأوانه ويتوقف على قرار مجلس إدارة كلا الناديان ووجهة نظر الجهاز الفني”.