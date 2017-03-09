أخبار الزمالك اليوم.. الزمالك يتلقى خبرا سارا قبل مواجهة رينجرز

تعافي سداسي الزمالك المصاب قبل مواجهة رينجرز

تلقى الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة محمد حلمي خبرا سارا قبل مواجهة الفريق المقبلة أمام رينجرز النيجيري في دوري أبطال أفريقيا.

ويواجه الزمالك ضيفه رينجرز الجنوب أفريقي الأحد المقبل في ذهاب دور ال32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا وهي المواجهة التي يسعى خلالها أبناء القلعة البيضاء لتحقيق نتيجة إيجابية قبل مباراة الإياب.

وكشف الدكتور طارق سليمان رئيس الجهاز الطبي للفريق الأبيض عن موقف المصابين حيث أكد على جاهزية أكثر من لاعب لهذه المباراة.

وأضاف طبيب الزمالك بأن كلا من محمد ناصف وعلي فتحي ومحمد مسعد ومحمود حمدي “الونش” وأحمد رفعت ومعروف يوسف باتوا جاهزين لهذه المباراة بعد تعافيهم من الإصابة”.