أخبار الأهلي اليوم.. 10 مليون جنيه تقرب عمرو مرعي من الأهلي

الأهلي يقترب من ضم عمرو مرعي

اقترب النادي الأهلي من التعاقد مع عمرو مرعي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنبي خلال الفترة المقبلة وذلك لتدعيم هجوم الفريق الأحمر في الموسم المقبل في ظل قناعة البدري بحاجته لرأس حربة.

وظهر مرعي بصورة مميزة مع الفريق البترولي منذ انتقاله إليه قادما من الداخلية ، حيث أحرز 8 أهداف هذا الموسم ، بجانب كونه أحد أهم المهاجمين الموجودين في الدوري المصري.

وكشف مصدر مقرب من القعلة الحمراء أن المهندس محمود طاهر توصل إلى اتفاق لضم مرعي في نهاية الموسم الجاري ، وأن الصفقة أوشكت على النهاية.

وأضاف المصدر بأن قيمة الصفقة ستكلف خزينة الأهلي مبلغ قيمته 10 مليون جنيه وهو نفس المبلغ الذي دفعه الموسم الماضي ، للإسماعيلي للحصول على خدمات مروان محسن.