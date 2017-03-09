صورة.. أول تعليق من رمضان صبحي عقب تعادل ستوك أمام مانشستر سيتي

رمضان صبحي: نقطة هامة خارج الديار

أعرب الفرعون المصري رمضان صبحي لاعب ستوك سيتي عن رضاه التام عفب تعادل فريقه أمس مانشستر سيتي في المباراة التي أقيمت على ملعب “الاتحاد” معقل السيتيزين.

وحسم التعادل السلبي بدون أهداف مواجهة مانشستر سيتي وضيفه ستوك سيتي في إطار مباريات الجولة الثامنة والعشرين من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج”.

وظهر لاعب الأهلي السابق بمستوى مميز مع فريقه حيث شارك طوال ال90 دقيقة وشكل خطورة كبيرة على دفاع السيتي.

ونشر رمضان على حسابه بموقع التواصل “تويتر” صورة من المباراة خلال مراوغته لمدافع مانشستر سيتي أوتامندي ودون قائلا “نقطة هامة خارج الديار ، حسنا لروح الفريق التي ظهرت في المباراة”.