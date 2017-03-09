رغم تحقيق المعجزة.. إنريكي يهاجم جماهير برشلونة

إنريكي: بعض جماهير برشلونة ستعض أصابع الندم

أبدى الإسباني لويس إنريكي المدير الفني لبرشلونة غضبه الشديد من جماهير برشلونة التي تركت ملعب “الكامب نو” عقب إحراز إدينسون كافاني لاعب باريس سان جيرمان هدف فريقه الأول.

وحقق برشلونة إعجازا كرويا مساء أمس بعدما نجح في التغلب على باريس سان جيرمان بستة أهداف مقابل هدف ليتأهل للدور ربع النهائي بنتيجة 6-5 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

وفي تصريحات صحفية للمدرب الإسباني قال “جماهير برشلونة التي خرجت بعد هدف كافاني ستظل تعض أصابع الندم لعدم تمكنها من مشاهدة الفريق وعودته الرائعة في الدقائق الأخيرة”.

وأضاف “كنت واثق في قدرة اللاعبين وإمكانياتهم على تحقيق هذا الأمر ، وهذا هو الفريق الذي يعرف العودة من بعيد وأوجه الشكر لهم جميعا”.