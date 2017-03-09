بالفيديو.. مرتضى منصور: لا يوجد “راجل” يجرؤ بإعلان هبوط الزمالك للدرجة الثانية

مرتضى منصور: متمسكون بالانسحاب من الدوري ومافيش راجل يقدر ينز الزمالد درجة ثانية

أكد المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك على تمسكه بالانسحاب من مسابقة الدوري الممتاز وذلك على خلفية الظلم المتعمد الذي يتعرض له الفريق ، والتي كان أخره خلال مباراته السابقة أمام مصر المقاصة.

وحرم جهاد جريشة الزمالك من ركلة جزاء صحيحة نتيجة لمس أحمد سامي مدافع المقاصة للكرة بيده داخل منطقة الجزاء.

وقال منصور خلال تواجده ببرنامج “العاشرة مساء” والذي يذاع عبر فضائية “دريم” : “متمسكون بقرار انحسابنا من المسابقة إلا إذا كان لأعضاء الجمعية العمومية رأي أخر”.

وأضاف “لا يجرؤ رجل أن يعلن هبوط الزمالك للدرجة الثانية ، في حالة تمسكنا بالانسحاب ، فنحن فريق منافس على البطولات وأخطاء الحكام تعرقل مسيرتنا”.