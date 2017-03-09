مرتضى منصور يفجر مفاجأة من العيار الثقيل بخصوص مباراة السوبر

مرتضى منصور: ليس لدي مانع لإعادة مباراة السوبر

فجر المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك مفاجأة من العيار الثقيل بخصوص مباراة فريقه أمام الأهلي في نهائي كأس السوبر المصري والذي أقيم الشهر الماضي.

وحصد الزمالك لقب كأس السوبر المصري بعدما نجح في الفوز على الأهلي بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي بركلات الترجيح عقب انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي بدون أهداف.

وقال منصور خلال تواجده ببرنامج “العاشرة مساء” والذي يذاع عبر فضائية “دريم” : “ليس لدي أي مانع لإعادة المباراة بعد اعتراض سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي على ركلة جزاء تغاضى الحكم التشيكي عنها”.

وأضاف “نطالب بحقنا في إعادة مباراة مصر المقاصة بسبب تغاضي جريشة عن احتساب ضربة جزاء صحيحة لصالحنا ، وهو نفس الأمر الذي طلب به سيد عبد الحفيظ في تصريحاته بأن الحكم حرم الأخلي من ركلة جزاء في مباراة السوبر وأؤكد بأنني ليس لدي أي مانع لإعادة المباراة”.