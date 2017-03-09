بالفيديو .. عمرو أديب بعد فوز برشلونة:كدنا العوازل

علق الإعلامي عمرو أديب على فوز نادي برشلونة الإسباني على فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، بنتيجة 6 /1، في المباراة التي جمعتهما مساء الأربعاء ضمن إياب دور الـ166 من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، قائلا: “أهي برشلونة فازت 6/1، عشان الناس اللي قعدت تقول مصر وشها وحش على ميسي”.

تابع “أديب” خلال حلقة مساء الأربعاء من برنامج “كل يوم” الذي يبث على قناة “ON E” وإذاعة “نغم اف ام”، :” لا دي مصر وشها حلو جدا على ميسي، والهرم كمان وشه حلو عليه، والف مبروك لميسي وبرشلونة، أهم فازوا وصعدوا كمان، كدنا العوازل يا لمونة”.

كانت برشلونة قد خسرت من نادي باريس سان جيرمان بنتيجة 0/4 في المباراة التي جمعتهما ضمن ذهاب دور ال16 من دوري أبطال أوربا، وكان ميسي وقتها مقرر له أن يزور مصر في اليوم الذي عقب خسارة برشلونة تلك، إلا أنه حينها أجل زيارته لمصر.