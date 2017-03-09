بالفيديو..احتفال جنوني للاعبي برشلونة بعد التأهل التاريخي أمام سان جيرمان

لاعبو البرسا يحتفلون بسداسية سان جيرمان

احتفل لاعبو فريق برشلونة الإسباني بشكل جنوني بالتأهل التاريخي لدور الثمانية بدوري أبطال أوروبا، عقب الفوز الخيالي أمام باريس سان جيرمان .

ودك برشلونة شباك نظيره باريس سان جيرمان بنصف دستة أهداف مقابل هدف في مباراة إياب دور الستة عشر بدوري الأبطال والتي أقيمت على ملعب الكامب نو.

الجنون عنوان فرحة برشلونة بالتأهل لربع نهائي دوري الأبطال

وفور إطلاق حكم المباراة، إنطلق لاعبو البرسا للإحتفال بشكل جنوني بالتأهل والعودة التاريخية والمستحيلة، بعد الخسارة برباعية نظيفة في الذهاب .

وتأهل برشلونة لدور الثمانية بالشامبيونزليج بمجموعة المباراتين 6 – 5 .