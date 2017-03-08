بالفيديو..سواريز يحرز الهدف الأول لبرشلونة أمام سان جيرمان

افتتح الأوروجوياني لويس سواريز مهاجم فريق برشلونة النتيجة بإحراز الهدف الأول للبرسا في مرمى باريس سان جيرمان في مباراة إياب دور الـ16 بدوري ابطال أوروبا .

ونجح سواريز في إحراز هدف مبكر لبرشلونة في الدقيقة 3 من ضربة رأسية سكنت شباك الفريق الباريسي .