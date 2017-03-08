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بالفيديو..سواريز يحرز الهدف الأول لبرشلونة أمام سان جيرمان

كتب وليد مجدي
- 8 مارس، 2017 10:21 م
20,218
سواريزسواريز

افتتح الأوروجوياني لويس سواريز مهاجم فريق برشلونة النتيجة بإحراز الهدف الأول للبرسا في مرمى باريس سان جيرمان في مباراة إياب دور الـ16 بدوري ابطال أوروبا .

ونجح سواريز في إحراز هدف مبكر لبرشلونة في الدقيقة 3 من ضربة رأسية سكنت شباك الفريق الباريسي .

 

 

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