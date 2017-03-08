ملخص لمسات رمضان صبحي أمام مانشستر سيتي

ستوك سيتي يجبر السيتي على التعادل

سقط فريق مانشستر سيتي الإنجليزي في فخ التعادل السلبي أمام نظيره ستوك سيتي في مباراة الجولة الثامنة والعشرين بالدوري الإنجليزي الممتاز .

وشارك رمضان ضبحي أساسياً منذ بداية اللقاء ، حيث اعتمد عليه مارك هيوز لقيادة هجوم ستوك سيتي .

رمضان صبحي يتألق أمام مانشستر سيتي

وظهر رمضان بشكل مميز وشكل خطورة على دفاعات فريق أثرياء الإمارات ، حيث فرص بعض الفرص، كان أخطرها مرواغته للأرجنتيني زاباليتا ومرر الكرة عرضية خطيرة أنقذها دفاع السيتي .

وبتلك النتيجة، حصد مانشستر سيتي نقطة رفع بها رصيده إلى 56 نقطة ليتساوى مع توتنهام صاحب المركز الثاني، بينما يحتل ستوك سيتي المركز التاسع برصيد 36 نقطة .