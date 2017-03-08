بث مباشر مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وستوك سيتي اليوم الأربعاء 8 – 3 – 2017 بدوري أبطال أوروبا

بث مباشر مباراة مانشستر سيتي وستوك سيتي اليوم

يستضيف فريق مانشستر سيتي نظيره ستوك سيتي مساء اليوم الأربعاء في إطار منافسات الجولة الثامنة والعشرين بالدوري الإنجليزي الممتاز .

وتنطلق مباراة مانشستر سيتي مع ستوك سيتي في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة – الحادية عشر بتوقيت السعودية.

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ويدخل فريق مانشستر سيتي صاحب الأرض والجمهور مباراة الليلة أمام ستوك سيتي بشعار الفوز وتحقيق النقاط الثلاث لواصلة الصراع على الصدارة مع تشيلسي وتوتنهام .

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثالث في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 55 نقطة بفارق 11 نقطة عن تشيلسي المتصدر ونقطة وحيدة عن توتنهام الوصيف .

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ويخشى بيب جوارديولا مدرب السيتي إنتفاضة ستوك سيتي الأخيرة والذي حقق فوزاً ثميناً على حساب نظيره ميدلسبره بهدفين نظيفين .

ويدفع المدرب الإسباني بقوته الضاربة في خط الهجوم في المباراة بقيادة الأرجنتيني سيرجيو أجويرو وليروني ساني ودي بروين .

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وأعلن بيب جوارديولا عن التشكيل الرسمي للسيتي والذي جاء كالتالي:

” كاباليرو، سانيا، كولاروف، أوتامندي، كليتشي، فرناندينهو، نافاس، توريه، دي بروين، ساني، أجويرو “.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وستوك سيتي .

تنقل قنوات بي إن سبورت مباراة مانشستر سيتي وستوك سيتي بشكل حصري في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم بتوقيت القاهرة .