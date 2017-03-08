التشكيل الرسمي لمعركة برشلونة وباريس سان جيرمان

إنريكي يعلن تشكيلة برشلونة لمواجهة سان جيرمان

كشف لويس إنريكي المدير الفني لبرشلونة الإسباني عن التشكيل الرسمي لفريقه الذي يستعد لمواجهة نظيره باريس سان جيرمان الفرنسي في إياب دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا .

وجاء تشكيل البارسا كالتالي:

حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن.

خط الدفاع: خافيير ماسكيرانو – صامويل أومتيتي – جيرارد بيكيه.

خط الوسط: رافينيا ألكانتارا – سيرخيو بوسكيتس – إيفان راكيتيتش – أندريس إنييستا.

خط الهجوم: ليونيل ميسي – لويس سواريز – نيمار دا سيلفا.

كافاني يقود باريس سان جيرمان أمام برشلونة

بينما أعلن أوناي إيمري عن التشكيلة الرسمية لفريق العاصمة الفرنسية والذي جاء كالتالي:

حراسة المرمى: كيفين تراب.

خط الدفاع: تياجو سيلفا – ماركينيوس – توماس مونييه – لايفين كورزاوا.

خط الوسط: أدريان رابيو – ماركو فيراتي – بليز ماتويدي – جوليان دراكسلر.

خط الهجوم: إدينسون كافاني – لوكاس مورا .