ثنائي الأهلي يقتربان من العودة للمنتخب في معسكر مارس

مدرب المنتخب: عمرو جمال ومحمد هاني مرشحان بقوة لمعسكر المنتخب

كشف أسامة نبيه المدرب العام في الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة الأرجنتيني هكتور كوبر، عن دخول الثنائي عمرو جمال ومحمد هاني في قائمة المرشحين للانضمام لمعسكر المنتخب الوطني .

وأكد “نبيه” في تصريحات تليفزيونية أن المنتخب يراقب عمرو جمال ومحمد هاني نجم النادي الأهلي، حيث أنهما مرشحان بقوة للانضمام لقائمة الفراعنة في معسكر مارس المقبل .

وأوضح مدرب الفراعنة أن جمال وهاني يقدمان مستويات مميزة مع المارد الأحمر، وهو ما يقربهما من العودة للمنتخب .

ويقيم منتخب مصر معسكر إعداداي خلال الشهر الجاري استعداداً لمواجهة منتخب تونس في افتتاح مشوار الفراعنة لإي التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2019 المقررة بالكاميرون .