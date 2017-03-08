مرتضى يهاجم الأهلي: لا علاقة لكم بالزمالك

رئيس الزمالك يهاجم القلعة الحمراء

هاجم المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، مجلس إدارة النادي الأهلي بعد أزمة مباراة الأبيض أمام مصر المقاصة بالدوري الممتاز .

وأكد “مرتضى” في حديقه مع لاعبي الزمالك في الجلسة التي عقدت اليوم أن النادي تمسك بإعادة مباراة المقاصة وإلا فسينسحب من الدوري وهذا حقه، ولكن الأهلي تدخل في الأزمة بدون وجه حق .

وقال رئيس الزمالك :” أعلنت الإنسحاب من الدوري حال عدم إعادة مباراة مصر المقاصة وهذا حقنا، ولكن الأهلي أعلن عدم اللعب إلا حال خوض الزمالك مبارياته المؤجلة، وهذا ليس من حقه “.

مرتضى لمحمود طاهر: خليك في ناديك

وأضاف:” ليس من حق محمود طاهر التدخل في شئون نادي الزمالك، فلا علاقة له بالزمالك “.

وفتح مرتضى النار على بعض الإعلاميين قائلاً:” مدحت شلبي وأحمد حسن وطارق الأدور ومحمد شبانة متواجدين في الإعلام من خلال شركة بريزنتيشن، وفي حال استمرارهم سألغي التعاقد مع الشركة “.