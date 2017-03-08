ملخص ونتيجة ومشاهدة وأهداف مباراة برشلونة وباريس سان جيرمان

برشلونة يحقق المستحيل في الكامب نو

حقق فريق برشلونة الإسباني المستحيل على ملعب الكامب نو الليلة بالتأهل على حساب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي إلى دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا .

وتأهل برشلونة للدور ربع النهائي بدوري أبطال أوروبا، بعد فوزه الساحق على باريس سان جيرمان بسداسية مقابل هدف في إياب دور الـ16 .

برشلونة يسحق سان جيرمان بسداسية تاريخية

وتقدم برشلونة بهدف مبكر في الدقيقة 3 عن طريق الأوروجوياني لويس سواريز ، ثم أضاف كورزاوا الهدف الثاني لبرشلونة بالخطأ في مرماه في الدقيقة 40، لينتهي الشوط الاول بتقدم برشلونة 2 – 0 .

وفي الشوط الثاني، واصل برشلونة هيمنته حتى نجح في إحراز الهدف الثالث عن طريق ميسي من ضربة جزاء في الدقيقة 50، قبل أن يخطف كافاني الهف الأول في الدقيقة 62 ، ثم أضاف نيمار هدفين متتاليين في الدقيقتين 88 و 91 ، ثم خطف سيرجي روبيرتو هدف التأهل التاريخي في الدقيقة 95، لينتهي اللقاء بفوز برشلونة 6 – 1 .

وتأهل البرسا بمجموع المباراتين بنتيجة 6- 5 ، بعدما خسر ذهاباً بأربعة أهداف نظيفة .