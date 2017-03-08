كورة عالمية

ملخص ونتيجة ومشاهدة وأهداف مباراة برشلونة وباريس سان جيرمان

كتب وليد مجدي
- 8 مارس، 2017 11:45 م
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برشلونة يحقق المستحيل في الكامب نو

حقق فريق برشلونة الإسباني المستحيل على ملعب الكامب نو الليلة بالتأهل على حساب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي إلى دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا .

وتأهل برشلونة للدور ربع النهائي بدوري أبطال أوروبا، بعد فوزه الساحق على باريس سان جيرمان بسداسية مقابل هدف في إياب دور الـ16 .

برشلونة يسحق سان جيرمان بسداسية تاريخية

وتقدم برشلونة بهدف مبكر في الدقيقة 3 عن طريق الأوروجوياني لويس سواريز ، ثم أضاف كورزاوا الهدف الثاني لبرشلونة بالخطأ في مرماه في الدقيقة 40، لينتهي الشوط الاول بتقدم برشلونة 2 – 0 .
وفي الشوط الثاني، واصل برشلونة هيمنته حتى نجح في إحراز الهدف الثالث عن طريق ميسي من ضربة جزاء في الدقيقة 50، قبل أن يخطف كافاني الهف الأول في الدقيقة 62 ، ثم أضاف نيمار هدفين متتاليين في الدقيقتين 88 و 91 ، ثم خطف سيرجي روبيرتو هدف التأهل التاريخي في الدقيقة 95، لينتهي اللقاء بفوز برشلونة 6 – 1 .

وتأهل البرسا بمجموع المباراتين بنتيجة 6- 5 ، بعدما خسر ذهاباً بأربعة أهداف نظيفة .

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