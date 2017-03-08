بث مباشر مشاهدة مباراة برشلونة وباريس سان جيرمان اليوم الأربعاء 8 – 3 – 2017 بدوري أبطال أوروبا

بث مباشر مباراة برشلونة وباريس سان جيرمان اليوم

يستضيف فريق برشلونة الإسباني نظيره باريس سان جيرمان الفرنسي مساء اليوم الأربعاء في إياب دور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا والمقررة على ملعب الكامب نو .

وتنطلق مباراة برشلونة مع باريس سان جيرمان في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة – الحادية عشر إلا ربع بتوقيت السعودية.

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ويدخل فريق برشلونة مباراة الليلة في وضع صعب، حيث يبحث عن المهمة المستحيلة بالتأهل لدور الثمانية، بعد هزيمته في مباراة الذهاب بأرربعة أهداف نظيفة .

ويحتاج الفريق الكتالوني على الأقل للفوز بأربعة أهداف نظيفة من أجل معادلة نتيجة مباراة الذهاب التي أقيمت في فرنسا .

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وتعول جماهير العملاق الكتالوني على مثلث الرعب، الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرازيلي نيمار والأوروجوياني سواريز من أجل رد الهزيمة المذلة للفريق الباريسي على الأقل، رغم صعوبة مهمة التأهل .

ويدخل البرسا المباراة بمعنويات عالية بعد فوزه الساحق على نظيره سيلتا فيجو بنصف دستة أهداف في الجولة الماضية بالدوري وانتزاع الصدارة من الغريم التقليدي ريال مدريد .

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ومن جهة أخرى، يسعى فريق باريس سان يجرمان للحفاظ على تقدمه في مباراة الذهاب برباعية نظيفة، حيث سيلعب على الخروج من الكامب نو بأقل النتائج لخطف بطاقة العبور للدوري المقبل .

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وباريس سان جيرمان .

تنقل قنوات بي إن سبورت مباراة برشلونة وباريس سان جيرمان بشكل حصري في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساء اليوم بتوقيت القاهرة .