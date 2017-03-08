مرتضى منصور يصرف مكافأة للاعبي الزمالك

مليون جنية مكافأة من مرتضى منصور للاعبي الزمالك

قرر مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك صرف مكافأة كبيرة للاعبي فريقه خلال الفترة الحالية وقبل مواجهة رينجرز النيجيري في دوري أبطال افريقيا.

ومن المقرر أن يلتقي الزمالك مع رينجرز يوم الاحد القادم على ملعب السلام في إطار مباريات الذهاب من دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا.

وعقد مرتضى منصور جلسة مع لاعبي الزمالك مساء اليوم الأربعاء، حيث أكد خلالها على صرف مكافأة قدرها مليون جنية للاعبين.

وأكد مرتضى منصور على أن تلك المكافأة خاصة بفوز الفريق على الأهلي في كأس السوبر المصري الذي أقيم مؤخراً في الإمارات.

وقرر رئيس الزمالك صرف المكافأة في الأيام الحالية من أجل رفع الحالة المعنوية للاعبي الفريق قبل خوض منافسات البطولة الأفريقية.