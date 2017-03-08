مرتضى منصور يصعد ضد اتحاد الكرة بالاجتماع مع الأندية

مرتضى منصور يعقد اجتماعاً مع رؤوساء الأندية في الزمالك

قرر مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك عقد اجتماعاً مع مع رؤساء الأندية المصرية صباح غداً الخميس لمناقشة الأزمات التي تمر بها الكرة المصرية.

ويرغب مرتضى منصور في مناقشة أزمات التحكيم مع رؤساء الأندية خلال الاجتماع من أجل الحد من الأزمات التي نشبت في الفترة الماضية.

وكانت أزمة قد نشبت بين مرتضى منصور ممثلاً لنادي الزمالك مع مسؤولي اتحاد الكرة المصري بسبب مباراة فريقه الأخيرة أمام مصر المقاصة.

وكانت أزمة قد نشبت بسبب مباراة الزمالك أمام مصر المقاصة في ظل عدم احتساب الحكم جهاد جريشة لركلة جزاء للفريق الأبيض.

وووجه مرتضى منصور الدعوة لجميع رؤساء الأندية المصرية من أجل حضور الاجتماع غداً الخميس للوقوف على حلول فيما يخص أزمة الحكام.

الجدير بالذكر أن الزمالك أعلن عن عقد جمعية عمومية يوم الجمعة القادم من أجل التصويت على انسحابه من الدوري المصري الممتاز.