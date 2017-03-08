إصابة عمرو جمال في مران الأهلي

عمرو جمال يتعرض لإصابة في مران الأهلي.. والطبيب يتدخل

تعرض اللاعب عمرو جمال مهاجم النادي الأهلي لإصابة خلال مران الفريق مساء اليوم السبت استعداداً للملاقاة فريق بيدفيست الجنوب أفريقي.

وجاءت إصابة عمرو جمال بعد تدخل قوي من رامي ربيعة مدافع الأهلي عليه، مما أدى إلى سقوطه قبل أن يتدخل خالد محمود طبيب الفريق لإسعافه.

وتدخل طبيب الأهلي لإسعاف عمرو جمال داخل أرض الملعب ليعود من جديد لاستئناف التدريب بصحبة بقية اللاعبين.

ويخوض الأهلي تدريباته مساء السبت على ملعب مختار التتش بالجزيرة في إطار الاستعداد لملاقاة بيدفست الجنوب أفريقي.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع بيدفيست يوم السبت القادم على ملعب السلام في إطار مباريات الذهاب من دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا.