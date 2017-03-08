البدري يتخذ قراراً في تقسيمة الأهلي قبل مواجهة بيدفيست

البدري يصحح أخطاء لاعبي الأهلي قبل لقاء بيدفيست

قرر حسام البدري المدير الفني للنادي الإيقاف إيقاف تقسيمة الفريق أكثر من مرة مساء اليوم الثلاثاء من أجل تصحيح أخطاء اللاعبين.

وخاض لاعبو الأهلي تدريبهم مساء اليوم السبت على ملعب مختار التتش بالجزيرة استعداداً لملاقاة ممثل جنوب أفريقيا في البطولة القارية.

وخاض الأهلي تقسيمة بين لاعبيه خلال المران من أجل التدريب على عدد من الأمور الفنية التي سيعمل على تطبيقها في المباراة.

وحرس البدري على إيقاف التقسيمة أكثر من مرة من أجل إصلاح أخطاء اللاعبين وتوجيههم للتكتيك الذي سيتبعه في المباراة.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع بيدفيست يوم السبت القادم على ملعب السلام في إطار مباريات الذهاب من دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا.