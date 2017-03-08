4 لاعبين خارج تقسيمة الأهلي استعداداً لبيدفيست

4 لاعبين يغيبون عن تقسيمة الأهلي في المران الجماعي

خاض لاعبو النادي الأهلي تدريبهم مساء اليوم الأربعاء على ملعب مختار التتش بالجزيرة في إطار الاستعداد لملاقاة بيدفيست الجنوب أفريقي.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع بيدفيست مساء السبت القادم على استاد السلام في إطار مباريات الذهاب من دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا.

وخصص حسام البدري المدير الفني للنادي الأهلي فقرة للاعبين لخوض تقسيمة قوية خلال المران، إلا أنه سمح لأربعة لاعبين بالغياب عنها.

وغاب الرباعي سليماني كوليبالي، عمرو بركات، محمد جابر “ميدو” وحسين السيد عن التقسيمة، حيث اكتفوا بخوض فقرة تسديدات تحت إشراف سيد معوض.

ويواصل الأهلي استعداده لخوض لقاء بيدفيست مطلع الأسبوع القادم في افتتاح القلعة الحمراء لمبارياتها في البطولة الأفريقية للأبطال.