5 توصيات من لجنة الكرة في الأهلي

توصية بالتعاقد مع مرعي وعودة الشيخ وبيع حمدي زكي

أصدرت لجنة الكرة بالنادي الأهلي خمس توصيات لإدارة القلعة الحمراء من أجل مناقشتها في الفترة المقبلة تمهيداً لتنفيذها.

وحسب ما أوصت به لجنة الكرة بالنادي الأهلي فإنها ترغب في التعاقد مع عمرو مرعي مهاجم نادي إنبي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

كما أوصت اللجنة بضرورة عودة الثنائي احمد الشيخ وناصر ماهر لاعبي النادي الأهلي المعارين إلى صفوف مصر المقاصة وبتروجيت على التوالي.

وأوصت اللجنة بإمكانية بيع محمد حمدي زكي مع بداية فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وذلك بعد انتهاء فترة إعارته إلى صفوف إنبي.

كما طلبت اللجنة بضرورة بيع الغاني جون أنطوي مهاجم الفريق المعار لصفوف مصر المقاصة بعد انتهاء إعارته مع بداية الصيف القادم.