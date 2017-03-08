تأكد غياب توفيق عن الزمالك أمام رينجرز.. والشناوي يعود

الشناوي سيعود للزمالك أمام رينجرز بدلاً من جنش

قرر الجهاز الفني لنادي الزمالك الاعتماد على أحمد الشناوي حارس مرمى الفريق خلال المباراة المقبلة التي ستجمعه مع رينجرز النيجيري في دوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن يلتقي الزمالك مع رينجرز يوم الأحد القادم على ملعب السلام في إطار مباريات الذهاب من دور الـ32 لمسابقة دوري ابطال أفريقيا.

ويرغب محمد حلمي المدير الفني لنادي الزمالك في الاعتماد على الشناوي خلال المباراة بدلاً من جنش الذي خاض المباراة الأخيرة للفريق أمام مصر المقاصة.

كما تأكد غياب أحمد توفيق لاعب خط وسط الزمالك عن اللقاء القادم للفريق، في ظل عدم اكتمال شفاءه من الإصابة التي لحقت به خلال الفترة الماضية.

ويحاول الزمالك حالياً تجهيز اللاعب أحمد أبو الفتوح للمشاركة في المباراة في ظل إصابة محدم ناصف بتمزق في باطن القدم.

وكان ابو الفتوح قد تواجد مع منتخب شباب مصر في زامبيا للمشاركة في كأس أمم أفريقيا للشباب التي ودعها الفراعنة من الدور الأول.