الزمالك يوضح حقيقة رحيل مايوكا في الصيف

الزمالك: لم نحدد أسماء الراحلين عن الفريق في الصيف

أوضح أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك والمشرف العام على فريق الكرة، حقيقة الأنباء التي ترددت عن رحيل الزامبي إيمانويل مايوكا عن الفريق.

وشدد أحمد مرتضى على أن إدارة الزمالك لم تحدد حتى الآن أسماء الراحلين عن صفوف الفريق، نافياً التقارير التي تحدثت عن رحيل مايوكا.

وأكد عضو إدارة الزمالك على أن الجهاز الفني للفريق وإدارة القلعة البيضاء لم يحددا حتى الآن أسماء اللاعبين الذين سيتم الاستغناء عنهم.

وأضاف مرتضى أن إدارة الزمالك ستعمل على استغلال اللاعبين الذين سيرحلون عن الفريق في الفترة المقبلة سواء عن طريق البيع النهائي أو دخولهم في صفقات تبادلية.

ولا يشارك مايوكا بصفة مستمرة مع الزمالك خلال الفترة الأخيرة في ظل اعتماد الجهاز الفني للفريق على الثنائي باسم مرسي، حسام باولو إلى جانب ستانلي أوهاويتشي في الهجوم.