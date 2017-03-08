الزمالك يحلم بالطائرة بعد الفرع الثاني

أحمد مرتضى: نحلم بشراء طائرة خاصة لنادي الزمالك

أكد أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك على رغبته في شراء طائرة للفريق خلال الفترة المقبلة، في الوقت الذي تدرس فيه القلعة البيضاء إنشاء الفرع الثاني.

وتدرس إدارة القلعة البيضاء إنشاء الفرع الثاني لها في مدينة السادس من أكتوبر خلال الفترة المقبلة، وذلك بحسب ما أكده أحمد مرتضى.

وشدد عضو مجلس إدارة نادي الزمالك على أن الفرع الجديد للقلعة البيضاء يجب أن يتواجد به مبني خاص لإدارة كرة القدم إلى جانب استاد خاص بالفريق.

واختتم مرتضى حديثه بالتأكيد على أننا نحلم في مجلس الإدارة بشراء طائرة خاصة تحمل أسم الزمالك، وذلك في إطار سعيه لتطوير الملف الكروي بالقلعة البيضاء.

الجدير بالذكر أن تصريحات أحمد مرتضى منصور كانت خلال جلسة عقدها مع الإعلاميين في مقر نادي الزمالك صباح اليوم السبت.