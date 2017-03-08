الزمالك يجهز فيديو لدعم قرار انسحابه من الدوري

الزمالك يجهز فيديو لعرضه على الجمعية العمومية من أجل الانسحاب

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك تجهيز فيديو من أجل عرضه على أعضاء الجمعية العمومية للقلعة البيضاء يوم الجمعة المقبل في اجتماعها القادم.

وتنوي إدارة الزمالك تجهيز الفيديو من أجل دعم قرار انسحابه من الدوري المصري بعد الأزمة التي نشبت خلال الأيام الماضية بسبب مباراة مصر المقاصة.

وكانت الفترة الماضية قد شهدت أزمة بين الزمالك واتحاد الكرة المصري بسبب عدم حتساب الحكم جهاد جريشة لركلة جزاء للفريق في مواجهة مصر المقاصة.

وينوي الزمالك تجميع جميع أخطاء الحكام خلال المباريات التي أقيمت للفريق في الدوري المصري خلال الموسم الجاري قبل الحصول على تصويت الجمعية العمومية.

وكانت إدارة الزمالك قد دعت لعقد جمعية عمومية يوم الجمعة القادم من أجل التصويت على قرار انسحاب الفريق من مسابقة الدوري المصري الممتاز.