البدري يستبعد نيدفيد وتوفيق من مواجهة بيدفيست

راحة لنيدفيد وتوفيق تبعدهما عن مواجهة الأهلي وبيدفيست

قرر حسام البدري المدير الفني للنادي الأهلي استبعاد الثنائي أكرم توفيق وكريم وليد “نيدفيد” من قائمة الفريق لملاقاة بيدفيست الجنوب أفريقي.

وجاء قرار البدري بعد مشاركة الثنائي مع منتخب مصر للشباب في بطولة كأس امم أفريقيا الأخيرة بزامبيا، حيث ودع الفراعنة المسابقة من الدور الأول.

وينوي البدري إراحة نيدفيد وتوفيق من التدريبات لمدة ثلاثة أيام، وهو ما سيؤدي بدوره إلى ابتعادهما من المباراة المقبلة للأهلي أفريقياً.

ومن المقرر أن يحل بيدفيست ضيفاً على الأهلي يوم السبت القادم في إطار مباريات الذهاب من دور الـ32 لمسابقة دوري أبطال أفريقيا على ملعب السلام.

وستخلو قائمة الأهلي للمباراة المقبلة من اسم الثنائي نيدفيد وتوفيق في ظل رغبة الجهاز الفني للفريق في إراحتهما خوفاً من الإجهاد.