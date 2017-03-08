أزمة كبيرة للونش في الزمالك بعد اتهامه بالتهرب من المباريات

محمد حلمي يتهم الونش بالتهرب من المبارات وادعاء الإصابة

دخل محمود حمدي الونش مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في أزمة كبيرة مع الجهاز الفني للفريق خلال الفترة الأخيرة.

وأكد مصدر داخل نادي الزمالك أن الأزمة تطورت خلال الفترة الأخيرة ودخلت في سياق الإدارة البيضاء أيضًا وليس الجهاز الفني فقط.

وأوضح المصدر أن محمد حلمي المدير الفني للفريق اتهم اللاعب بالتمارض للتهرب من مباريات الفريق.

وأشار المصدر إلى أن حلمي عقد جلسة مع مرتضى منصور رئيس النادي أخطره فيها بأن اللاعب محمود حمدي الونش يدعي الإصابة منذ استبعاده من التشكيل الأساسي للمباريات بعد خطئه في مباراة الفريق أمام الإنتاج الحربي مع جنش وتوقيع عقوبة مالية عليه.

وأضاف حلمي أن اللاعب قبل مباراة الزمالك وطلائع الجيش ادعى أنه يعاني من آلام في عضلات البطن ليغيب فترة طويلة عن المران قبل أن يعود منها أمس الثلاثاء.

يذكر أن الزمالك مقبل على مباراة في غاية الأهمية أمام رينجرز النيجيري يوم الأحد المقبل في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا والمقرر إقامتها على ملعب الجيش ببرج العرب.