عبد الفتاح يكشف موعد ظهور الحكم الخامس وخاصية الفيديو في الدوري المصري

الحكم الخامس والفيديو يظهرون في الدوري المصري

كشف عصام عبد الفتاح عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم ورئيس لجنة الحكام عن موعد انضمام الحكم الخامس في الملاعب المصرية.

وأكد عبد الفتاح في تصريحات إذاعية اليوم الأربعاء أنه بات يعكف على تجهيز الحكم الخامس للدفع به في الملاعب خلال الفترة المقبلة.

وأشار عبد الفتاح إلى أنه بدأ بالفعل في تجهيز الحكام وأنه سيحتاج لمدة ثلاثة أسابيع من اجل ظهور الحكم الخامس في الملاعب المصرية.

وتابع عبد الفتاح تصريحاته، موضحا أن التحكيم ليس ملكا شخصيا له، فاللجنة التحكيم ملك الحكام جميعا ولابد أن يكون الجميع على قلب رجل واحد ويجب تطوير الحكام.

وكانت الفترة الأخيرة قد شهدت حالة كبيرة من الغط بسبب ما حدث في مباراة الزمالك والمقاصة والخطأ التحكيمي للدولي جهاد جريشة الذي لم يحتسب ركلة جزاء واضحة تسببت في أزمة كبيرة.

وهدد الزمالك بالانسحاب من بطولة الدوري الممتاز على خلفية الخطأ التحكيمي لجهاد جريشة الأمر الذي جعل لجنة الحكام تلجأ لتطبيق الحكم الخامس وخاصية الفيديو.