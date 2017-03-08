الاتحاد المصري لكرة القدم يتحمل قيمة علاج مروان محسن

علاج مروان محسن على نفقة اتحاد الكرة

أكد اللواء شيرين شمس المدير التنفيذي بالنادي الأهلي أن الاتحاد الدولي لكرة القدم أرسل اليوم خطابًا يفيد بتحمله قيمة راتب مروان محسن مهاجم الفريق طوال مدة الإصابة التي يعاني منها.

وأعلن الفيفا موافقته على تحمل راتب اللاعب خلال الـ6 أشهر المقبلة والتي تم تقديرها بمليون ونصف المليون بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي للركبة أثناء مشاركته مع منتخب مصر في بطولة أمم إفريقيا 2017 بالجابون وفقًا للوائح.

ولم يتوقف الأمر على تحمل قيمة الراتب الخاص باللاعب بل أكد شيرين شمس أن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالقلعة الحمراء يعكف خلال الساعات المقبلة على تجهيز الفواتير الخاصة بعلاج اللاعب ونفقة سفره إلى ألمانيا لإجراء جراحة الرباط الصليبي.

ومن المقرر أن يرسل الأهلي قيمة تلك النفقات لاتحاد الكرة المصري من أجل الحصول على هذه النفقات.

وأشار شمس إلى أن اللوائح والقوانين تؤكد تحمل الاتحاد المحلي لكرة القدم نفقة علاج اللاعب الذي يتعرض للإصابة مع المنتخب.