مدرب الأهلي: ثلاثة لاعبين هم الأخطر على الأهلي في مباراة بيدفيست

سيد معوض يكشف مواطن القوة في بيدفيست

أكد سيد معوض المدرب المساعد بالجهاز الفني لفريق كرة القدم الأول بالنادي الأهلي على صعوبة مباراة فريقه أمام بيدفيست المقبلة.

وشدد معوض في تصريحات صحفية على أن فريق بيدفيست من المنافسين الأقوياء وأن مباراة الأهلي معه لن تكون سهلة.

وأشار معوض إلى أنه كان يتمنى مواجهة فريق أسهل من بيدفيست الجنوب إفريقي في بداية مشوار المارد الأحمر بالبطولة الإفريقية.

وأضاف مدرب الأهلي أن فريق بيدفيست يمتلك ثلاث لاعبين هم الأخطر على الأهلي وهم دومنيجز11 رقم ومانجو رقم 17 وماليمبي رقم 27 وفي حالة السيطرة عليهم ستكون المباراة في صالح الأهلي.

وأوضح معوض أن حسام البدري عمل خلال الفترة الأخيرة على تحفيظ اللاعبين نقاط خطورة الثلاثي الذين يتميزون بالاختراق والسرعة وتسجيل الأهداف من أجل الحد من خطورتهم في المباراة.

واختتم معوض تصريحاته مشددًا على أن الكرة في جنوب إفريقيا تطورت كثيرًا وباتت من المناطق التي تلعب كرة جماعية جيدة.

ويستضيف الأهلي نظيره بيدفيست يوم السبت المقبل على ملعب السلام في حضور 5 ألاف مشجع ضمن منافسات ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا على أن تكون مباراة الإياب بعدها بأسبوع واحد في معقله بجنوب إفريقيا.