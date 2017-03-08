الفيفا يهدي الأهلي مليون ونصف جنيه بسبب مروان محسن

مروان محسن على ذمة الأهلي 6 أشهر مجانًا

أرسل الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا خطابًا رسميًا لمجلس إدارة النادي الأهلي خلال الساعات الماضية موجهًا له بشرى سارة للغاية بخصوص لاعبه مروان محسن.

وجاء خطاب الفيفا للأهلي معلنًا موافقة الاتحاد الدولي على تحمل راتب مروان محسن مهاجم الفريق الأول لكرة القدم خلال الستة أشهر المقبلة.

وكان الأهلي قد خاطب الفيفا خلال الفترة الأخيرة مطالبًا الحصول على مليون ونصف جنيه مصري بعد الإصابة التي تعرض لها مروان محسن مع المنتخب والتي سيغيب خلالها عن الملاعب.

واستغل مسئولو القلعة الحمراء المدة التي تنص على أن يتحمل الاتحاد الدولي لكرة القدم قيمة راتب اللاعب الذي يتعرض للإصابة في أي مباراة مع منتخب بلاده بشرط أن تكون مدرجة في الأجندة الدولية.

وكان مروان محسن قد تعرض لإصابة عبارة عن قطع في الرباط الصليبي للركبة خلال مشاركته مع المنتخب في مباراته أمام المغرب في ربع نهائي أمم إفريقيا 2017 التي أقيمت في الجابون.