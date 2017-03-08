اتحاد الكرة يوضح حقيقة زيادة عدد الجماهير في لقاء الزمالك ورينجرز

أكد الاتحاد المصري لكرة القدم، أنه لا صحة لما تم إعلانه بشأن زيادة أعداد جماهير الزمالك خلال مباراة رينجرز النيجيري.
ويواجه الزمالك رينجرز النيجيري في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري ابطال افريقيا بملعب استاد السلام يوم الأحد المقبل.
وكان مرتضى منصور قد كشف عن حصوله على موافقة أمنية بشأن زيادة عدد جماهيره لـ10 الاف مشجع بدلا من 5 الاف، وانه يتم العمل على طباعة التذاكر بسعر 30 جنيه. وعن ذلك، قال ثروت سويلم المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم، خلال تصريحات تليفزيونية: “لاصحة لما يتم تداوله بشأن زيادة الجماهير.. العدد سيكون 5 ألاف فقط”.
وتابع: “مباراة الزمالك مثل الأهلي، الأمن وافق على حضور 5 الاف مشجع فقط في المباراتين، وذلك لطبيعة ملعب السلام”.
وأضاف: “الأمن في مصر لديه العديد من الجبهات التي يحارب فيها، ولا يجب أن نثقل عليه في المباريات”.
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