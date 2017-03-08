اتحاد الكرة يوضح حقيقة زيادة عدد الجماهير في لقاء الزمالك ورينجرز

أكد الاتحاد المصري لكرة القدم، أنه لا صحة لما تم إعلانه بشأن زيادة أعداد جماهير الزمالك خلال مباراة رينجرز النيجيري.

أكد الاتحاد المصري لكرة القدم، أنه لا صحة لما تم إعلانه بشأن زيادة أعداد جماهير الزمالك خلال مباراة رينجرز النيجيري.

أكد الاتحاد المصري لكرة القدم، أنه لا صحة لما تم إعلانه بشأن زيادة أعداد جماهير الزمالك خلال مباراة رينجرز النيجيري.