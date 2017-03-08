دورتموند يسعى للإطاحة بنفيكا معتمدًا على الأرض والجمهور

يواجه فريق بروسيا دورتموند الألماني نظيره بنفيكا البرتغالي، اليوم الأربعاء، في المباراة التي تجمعهما في ذهاب دور الربع النهائي، ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا.
ويدخل بوروسيا دورتموند المباراة في غياب نجميه ماريو جوتسه المريض وماركو رويس المصاب، بيد أنه يعقد آمالاً على هدافه الدولي الجابوني بيار ايميريك اوباميانج والدولي الفرنسي الواعد عثمان ديمبيليه (19 عاما).
ويعول بوروسيا دورتموند الألماني بطل 1997 على عاملي الأرض والجمهور عندما يستضيف بنفيكا البرتغالي بطل 1961 و1962، لتعويض خسارته مباراة الذهاب بهدف وحيد.
ومن ناحية أخرى، يرغب اوباميانج في مصالحة جماهيره بعدما أهدر ركلة جزاء في مباراة الذهاب، وهو الذي سجل ثنائية في المباراة الأخيرة التي أكرم فيها فريقه وفادة باير ليفركوزن (6-2) في الدوري ووجه إنذارا شديد اللهجة إلى الفريق البرتغالي الذي يتصدر الدوري في بلاده والذي لن يكون في نزهة على ملعب “سيغنال ايدونا بارك” في دورتموند.
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