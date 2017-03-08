دورتموند يسعى للإطاحة بنفيكا معتمدًا على الأرض والجمهور

يواجه فريق بروسيا دورتموند الألماني نظيره بنفيكا البرتغالي، اليوم الأربعاء، في المباراة التي تجمعهما في ذهاب دور الربع النهائي، ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا.

يواجه فريق بروسيا دورتموند الألماني نظيره بنفيكا البرتغالي، اليوم الأربعاء، في المباراة التي تجمعهما في ذهاب دور الربع النهائي، ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا.

يواجه فريق بروسيا دورتموند الألماني نظيره بنفيكا البرتغالي، اليوم الأربعاء، في المباراة التي تجمعهما في ذهاب دور الربع النهائي، ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا.