في موقعة “المستحيل”.. برشلونة يتمسك بآمال التأهل أمام سان جيرمان

يؤمن برشلونة الإسباني بتحقيق “المستحيل” أمام ضيفه باريس سان جيرمان الفرنسي عندما يستضيفه الأربعاء في إياب ثمن نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا، بعد ثلاثة أسابيع من تلقيه خسارة مذلة برباعية نظيفة ذهاباً.

ومنذ تلك الأمسية “القاسية” على الكتالونيين في ملعب بارك دي برانس في العاصمة الفرنسية، نجح برشلونة في استعادة الثقة تدريجياً، ليبلغ القمة من خلال انتصارين كاسحين في مباراتيه الأخيرتين على سبورتينغ خيخون 6-1 وسلتا فيغو بخماسية نظيفة، استعاد معها صدارة الدوري من غريمه التقليدي ريال مدريد، وذلك على رغم إعلان مدربه لويس انريكي أنه سيترك منصبه في نهاية الموسم الحالي

وأعرب لاعب وسط برشلونة الدولي الكرواتي ايفان راكيتيتش عن أمله في أن يتمكن فريقه “من تحقيق المعجزة” على ملعبه “كامب نو”، علماً بأنه لم يسبق لأي فريق أن حول تخلفه برباعية نظيفة ذهاباً إلى تأهل في دور خروج المغلوب في المسابقة القارية العريقة.

وقال إنريكي “بالتأكيد، ستكون المهمة صعبة جداً، نحن لسنا أغبياء”.

ونجح انريكي في إعادة الأمور الى نصابها وإخماد الفورة التي اندلعت عقب الخسارة المذلة أمام سان جيرمان الذي كان أكثر تصميما وإرادة وسرعة وفعالية، ويسود اعتقاد واسع بأن برشلونة لم يقل كلمته الأخيرة بعد.

وكان المدرب السابق للنادي الإسباني جوسيب غوارديولا (مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي حاليًا)، توجه إلى الباريسيين عقب مباراة الذهاب قائلا: “نصيحتي لكم بحكم معرفتي لانريكي واللاعبين قليلا، هي عدم التحدث كثيرا لأن في إمكانهم العودة في النتيجة ويثبتوا أنكم مخطئين”.

وبدا إنريكي واثقاً من قدرات فريقه وقال في هذا الصدد “لدي إيمان لا يتزعزع في أننا سنقدم مباراة رائعة ونعود إلى المنافسة… سنحاول حتى النفس الأخير”.

وتابع انريكي عقب إعلان تخليه عن منصبه في نهاية الموسم “هناك ثلاثة أشهر مثيرة أمامنا. نحن في وضع صعب، خصوصاً في واحدة من المسابقات، ولكن بمساعدة الجميع وفي حال كان النجوم جاهزين فإنه يمكننا التعويض. بهذا الفريق يجب أن تؤمن دائما بقدرتك على تحقيق كل شيء حتى المعجزات”.

وأردف قائلا: “موقفنا صعب للغاية بسبب النتيجة التي حققناها في مباراة الذهاب أمام فريق رائع، ولكن في كرة القدم كل شيء وارد”.

لكن النادي الفرنسي لن يكون لقمة سائغة، ويملك بدوره الأسلحة اللازمة للحفاظ على افضلية الذهاب خصوصا في خطي الدفاع والوسط حيث يضم لاعبين متمرسين أبرزهم قائد السيليساو السابق تياغو سيلفا ومواطناه ماركينيوس وماكسويل والدولي البلجيكي توماس مونييه والإيطاليان ماركو فيراتي وتياغو موتا والأرجنتيني انخل دي ماريا.

يضاف إلى ذلك رغبة الباريسيين ومدربهم الإسباني اوناي ايمري في فك العقد الكاتالونية إذ التقيا مرتين في الدور ربع النهائي وكان التأهل من نصيب برشلونة (2012-2013 و2014-2015).

كما أن سجل ايمري أمام برشلونة ضعيف، فالمدرب السابق لاشبيلية الإسباني حقق فوزا واحدا في 24 مواجهة مع برشلونة.