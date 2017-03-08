مصر للمقاصة: نأمل في موافقة الأهلي على استمرار الشيخ معنا

يتمنى محمد عبد السلام رئيس نادي مصر للمقاصة، الاحتفاظ باللاعب أحمد الشيخ، المعار من النادي الأهلي، لمدة موسم أخر.
وينتهي عقد أحمد الشيخ مع المقاصة هذا الموسم، ما يعني حق النادي الأهلي في استعادة لاعبه مع انطلاق الموسم الجديد.
وقال عبدالسلام، خلال تصريحات تليفزيونية: “بدون شك أتمنى استمرار الشيخ لمدة موسم أخر ولكن الأمر ليس بيدنا الآن.. سننتظر موافقة الأهلي”.
وتابع: “الشيخ مع نهاية الموسم الحالي سيكون لاعبًا في الأهلي، لذلك علينا مخاطبة الأهلي من أجل هذا الشئ”.
وأضاف: “لم أفاتح مسؤولي الأهلي في إمكانية تجديد إعارة أحمد الشيخ أو ضمه بشكل نهائي”.
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