مصر للمقاصة: نأمل في موافقة الأهلي على استمرار الشيخ معنا

يتمنى محمد عبد السلام رئيس نادي مصر للمقاصة، الاحتفاظ باللاعب أحمد الشيخ، المعار من النادي الأهلي، لمدة موسم أخر.

يتمنى محمد عبد السلام رئيس نادي مصر للمقاصة، الاحتفاظ باللاعب أحمد الشيخ، المعار من النادي الأهلي، لمدة موسم أخر.

يتمنى محمد عبد السلام رئيس نادي مصر للمقاصة، الاحتفاظ باللاعب أحمد الشيخ، المعار من النادي الأهلي، لمدة موسم أخر.

وينتهي عقد أحمد الشيخ مع المقاصة هذا الموسم، ما يعني حق النادي الأهلي في استعادة لاعبه مع انطلاق الموسم الجديد.

وينتهي عقد أحمد الشيخ مع المقاصة هذا الموسم، ما يعني حق النادي الأهلي في استعادة لاعبه مع انطلاق الموسم الجديد.

وينتهي عقد أحمد الشيخ مع المقاصة هذا الموسم، ما يعني حق النادي الأهلي في استعادة لاعبه مع انطلاق الموسم الجديد.