وكيل رمضان صبحي يتحدث عن مستقبله بعد ستوك سيتي

أكد نادر شوقي وكيل رمضان صبحي جناح ستوك سيتي أن لاعبه لا يفكر الآن في الانتقال إلى أي فريق أخر بعد.

رمضان صبحي بدأ يشارك مع ستوك سيتي بشكل أساسي لمدة 90 دقيقة، وظهر تألقه الملفت خلال أخر مباريات الفريق أمام ميدلسبره في الجولة 27 من البريميرليج.

وقال نادر شوقي، خلال تصريحات تليفزيونية: “تألق رمضان في مباراة واحدة لا يعني انتقاله لفريق كبير، فهو يسير خطوة بخطوة حتى يتأقلم تمامًا”.

وأضاف: “انتقال رمضان لأحد الأندية الكبرى الآن ليس في صالحه، لأن لم يفعل شيئا حتى الآن”.