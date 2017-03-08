تقرير..لعنة الجبهة اليسرى تطارد نجوم الزمالك

الجبهة اليسرى أزمة في الزمالك

يواجه نادي الزمالك وجهاز الفني بقيادة محمد حلمي أزمة كبيرة تهدد الفريق في كل مباراة بسبب النقص العدد في لاعبي الجبهة اليسرى .

وضربت لعنة الإصابات لاعبي الجبهة اليسرى في نادي الزمالك، علي فتحي ومحمد ناصف، بالإضافة لمعروف يوسف الذي يضطر الجهاز الفني للدفع به أحيانا في تلك الجبهة .

الإصابات شبح يهدد الجبهة اليسرى في الزمالك

البداية كانت مع علي فتجي الوافد الجديد للقلعة البيضاء مطلع الموسم الحالي، حيث غاب اللاعب عن معظم فترات الموسم من إنطلاقته بسبب لعنة الإصابة التي يعاني منها، مما فتح الباب عن معاناته من إصابة مزمنه وفتحت باب الإستغناء عنه بنهاية الموسم الجاري .

في حين، ضربت عين الحسود محمد ناصف الظهير الأيسر والذي شارك في معظم مباريات الأبيض في الجبهة اليسرى، فمه تألق اللاعب مباراة تلو الأخرى، أصابته لعنة الجبهة اليسرى وتعرض للإصابة وغاب عن الفريق .

ولجأ محمد حلمي المدير الفني للفريق الأبيض في بعض الأحيان إلى النيجيري معروف يوسف لاعب خط الوسط، للعب في مركز الظهير الأيسر .

ورغم عدم إعتياد اللاعب على هذا المركز، إلا أن شارك في مباريات عدة كظهير أيسر، إلا أنه لم يسلم هو الأهر من لعنة الإصابات التي ضربته وأبعده عن مباريات الأبيض الماضية .

وتعد الجبهة اليسرى في ميت عقبة، أزمة كبيرة منذ رحيل محمد عبد الشافي الذي تم بيعه لأهلي جدة السعودي، حي ثتوالى على هذا المركز عدة أسماء لم يكتب لها النجاح، أبرزهم أحمد سمير القادم من الداخلية، ولكن لم يستمر طويلاً بالقميص الأبيض ليرحل سريعاً عن أسوار ميت عقبة .

فهل تستمر لعنة الجبهة اليسرى في القلعة البيضاء تطارد جميع اللاعبين الذي يتحركون في الرواق الايسر للأبيض ؟