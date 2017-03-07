«صلاح» خارج خطط كوبر في معسكر الفراعنة المقبل

كوبر يستقر على استبعاد نجم الزمالك

استقر الأرجنتيني هكتور كوبر المدير الفني لمنتخب مصر الأول على استبعاد اللاعب إبراهيم صلاح لاعب خط وسط نادي الزمالك من المعسكر المقبل للفراعنة .

وخرج متوسط ميدان نادي الزمالك إبراهيم صلاح من خطط الأرجنتيني هكتور كوبر مدرب المنتخب في المعسكر المقبل استعداداً للتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2019 بالكاميرون .

إبراهيم صلاح خارج خطط مدرب المنتخب في معسكر مارس

ورغم تواجد إبراهيم صلاح في قائمة المنتخب التي شاركت ببطولة أمم أفريقيا 2017 الأخيرة بالجابون، إلا أن كوبر ينوي إبعاد اللاعب في الفترة المقبلة وضم أسماء اخرى .

ويعقد منتخب مصر معسكر مغلق في الشهر الجاري استعداداً لمواجهة منتخب تونسي في شهر يونيو المقبل في افتتاح مشوار الفراعنة بالتصفيات الأفريقية .