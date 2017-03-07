بالفيديو: مدرب الأهلي: لم نكن نتمنى مواجهة بطل جنوب أفريقيا ولكن

سيد معوض يشدد على صعوبة مواجهة بيدفيست الجنوب أفريقي

شدد سيد معوض المدرب المساعد للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على صعوبة المواجهة مع فريق بيدفيست الجنوب أفريقي بدوري أبطال أفريقيا .

ويستضيف الأهلي نظيره بيدفيست بطل جنوب أفريقيا يوم السبت المقبل في إطار منافسات ذهاب دور الـ32 بدوري الأبطال .

وأكد “عبد الحفيظ” في تصريحات إذاعية عبر برنامجه “مسا مصر” أن مواجهة بيدفيست الجنوب أفريقي صعبة للغاية نظراً لقوة الفريق المنافس .

معوض: بيدفيست فريق قوي في جميع خطوطه

وأوضح مدير الكرة أن بطل جنوب أفريقيا يضم مجموعة مميزة من اللاعبين، فهو فريق قوي ويمتاز بالقوة في جميع خطوطه .

وأضاف معوض بان الكرة تطورت بشكل كبير في جنوب أفريقيا، مشيراً إلى أن الجهاز الفني لم يكن يتمنى مواجهة بيدفيست في هذا الدور، ولكن البطل عليه الاستعداد للجميع “.

واختتم مدرب الاحمر حديثه قائلاص:” مواجهة بيدفيست من شوطين، الشوط الأول في القاهرة ونسعى لتحقيق نتيجة إيجابية هنا قبل لقاء العودة في جنوب أفريقيا “.