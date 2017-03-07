مصدر.. الزمالك يتوصل لإتفاق مع المدرب البرتغالي «رومارو»

الزمالك يقترب من التعاقد مع مدرب أجنبي
اقترب مجلس إدارة نادي الزمالك من الإطاحة بالمدير الفني محمد حلمي من منصبه في تدريب الفريق والتعاقد مع مدير فني أجنبي .
ووفقاً لمصدر في الزمالك، فإن نادي الزمالك توصل لإتفاق مع المدرب البرتغالي جوزيه رومارو من اجل تولي مهمة تدريب الفريق خلفاً لمحمد حلمي .
الزمالك مع مدرب برتغالي وحصوله على راتبه بالجنيه
واتفق مسئولو القلعة البيضاء مع المدرب البرتغالي على حصول على راتب شهري 60 ألف دولار ولكن يحصل عليه بما يعادله بالجنيه المصري .
وطلب المدرب البرتغالي اصطحاب 4 مساعدين أجانب للعمل معه ضمن الجهاز الفني، منهم مساعدين ومحلل للاداء ومدرب للأحمال .
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